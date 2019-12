RC Lens : ce classement qui désole Leca mais ravit Montanier

false

Le gardien du RC Lens Jean-Louis Leca n’est que 6e au nombre d’arrêts effectués depuis le début de la saison de Ligue 2. Un classement qui signifie qu’il est bien protégé par sa défense.

Les gardiens de but n’aiment rien tant que préserver leurs cages inviolées. Si possible en réalisant des parades aussi spectaculaires que décisives. Eh bien, à ce niveau-là, on peut dire que la première partie de saison de Jean-Louis Leca est des plus frustrantes !

En effet, dans le dernier classement des arrêts de gardiens de Ligue 2, le Lensois arrive en 6e position avec 41 parades. Loin, très loin, du numéro un en la matière, son alter ego de Valenciennes Jérôme Prior (68 arrêts). Desmas (Rodez, 60), Michel (Auxerre, 47), Nardi (Lorient, 46) et Maubleu (Grenoble, 41) constituent le Top 5.

Bien évidemment, le fait que son gardien soit aussi peu mis à contribution doit constituer un motif de satisfaction pour Philippe Montanier. Qui espère donc que Leca terminera la saison loin du Top 5 des gardiens de L2 ayant réalisé le plus d’arrêts. Cela signifiera que le RC Lens n’est pas loin de son objectif de remontée…