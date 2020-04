RC Lens : ce geste magnifique qui honore la mémoire de Daniel Leclercq

false

Une vente solidaire du RC Lens a permis à un supporter d’acquérir une parka portée par le regretté Daniel Leclercq. Le bien a depuis été cédé au RCL.

On vous en parlé à maintes reprises sur notre site : le RC Lens a eu la bonne idée de lancer le 7 avril dernier des enchères solidaires afin de venir en aide à l’Institut Pasteur et aux hôpitaux de Lens et Béthune. Une opération bienvenue qui consiste à mettre aux enchères des maillots portés par d’anciens ou d’actuels joueurs du club afin de récolter des fonds.

Récemment, a été mis à disposition, via Patricia Leclercq, la femme du regretté Daniel Leclercq, la parka d’été porté par le technicien du Racing lors de la saison 1998-1999. Le lot a atteint un prix de 3 300 euros, montant payé par un acheteur anonyme.

Ce dernier a ensuite eu un geste très classe en faisant don de la parka au club. Chapeau.