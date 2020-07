RC Lens : ce président de Ligue 1 qui force l’admiration de Oughourlian

false

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, ne cache pas son admiration pour un autre homme fort de la Ligue 1 : Jean-Michel Aulas (OL).

Les chantiers se succèdent au RC Lens. Et si celui du mercato bat son plein, afin que le Racing puisse se maintenir parmi l’élite la saison prochaine, le président Joseph Oughourlian tient également à diversifier certaines activités. Ont ainsi été crées deux nouvelles sections au sein du club : celle du cécifoot et celle, plus récemment, des féminines. De là à imaginer dans l’Artois un club omnisports, il est un pas que l’homme fort du club refuse de franchir.

« On a beaucoup de dossier sur la table. On avait plusieurs possibilités pour se développer et on a choisi certains chantiers. Pour moi, une section féminine manquait vraiment à ce club, c’est l’une des choses qui m’a le plus interpelé lors de mon arrivée au RCL. On ne se lance pas dans une activité car elle est sympathique ou à la mode. Il y a une réflexion derrière.«

Et Oughourlian de s’inspirer d’un président de Ligue 1 qui, année après année, a construit diverses entités regroupées sous le même nom. « Un club omnisport ? Pourquoi pas ! J’ai une grosse admiration pour Jean-Michel Aulas et ce qu’il a fait pour son club de l’OL. C’est un modèle de décliner la marque OL dans toute une série de sports. Pourquoi pas le faire avec le RC Lens. Toutefois, on va d’abord se maintenir en L1, passer en première division avec les féminines et on verra pour le reste ensuite. »