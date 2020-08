RC Lens : Charles Boli effondré après sa grave blessure

false

Apparu dans la série intitulée « La ligue des talents » diffusée sur la chaîne Téléfoot, le grand espoir du RC Lens Charles Boli est revenu sur sa grave blessure.

Le RC Lens a goûté de nouveau aux joies de la Ligue 1, après 5 ans dans l’antichambre du football français. Les Sang et Or ont connu la défaite face à l’OGC Nice lors de la 1ère journée de Ligue 1 (1-2). Une rencontre à laquelle le latéral Charles Boli, fils de Roger et neveu de Basile, n’a pu prendre part. Le joueur de 21 se remet actuellement de sa grave blessure contractée lors du match amical face à l’US Saint-Gilloise, une lésion profonde tendino-musculaire de l’ischio-jambier.

Apparu dans la série intitulée « La ligue des talents » diffusée sur la chaîne Téléfoot, le grand espoir du club lensois s’est confié sur le premier coup dur de sa carrière. « Ma blessure est arrivé sur un tacle. J’ai senti tout de suite mon tendon bouger. J’en senti tout de suite que c’était anormal. Quand j’ai appris la sentence, j’étais effondré. C’est l’équivalent de 2, 3 mois pour le retour à la compétition. J’ai fait toute la préparation, on arrivait bientôt au championnat, j’avais vraiment hâte de goûter à la Ligue 1 », a-t-il expliqué.