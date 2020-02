RC Lens : Cheick Doucouré a déjà les épaules pour la Ligue 1

false

Milieu de terrain lors de ses débuts éblouissants avec le RC Lens l’an passé, Cheick Doucouré (20 ans) a changé de poste depuis quelques temps. Face à la concurrence de vieux briscards comme Yannick Cahuzac et Guillaume Gillet, le jeune Malien a été invité à dépanner dans l’axe d’une défense à trois et il s’en sort tellement bien qu’il a envoyé Alexander Radovanovic sur le banc.

Par sa capacité d’adaptation, Doucouré scotche tous les observateurs et même certains de ses coéquipiers. BeIN Sports a consacré un focus à la pépite du Racing, interrogeant notamment un Guillaume Gillet séduit et persuadé de l’avenir brillant de Doucouré.

« Le fait d’être un milieu de terrain lui a peut-être donné cette facilité en tant que défenseur central. C’est un garçon très intelligent. Déjà la saison dernière, il avait crevé l’écran je pense. Il a tout l’avenir devant lui et je crois qu’il aura une très belle carrière. Pour moi, il a déjà le niveau Ligue 1», a fait savoir le Belge. Reste à savoir s’il découvrira l’élite avec les Sang et Or ou sous d’autres cieux l’an prochain ?