RC Lens : comment Montanier a trouvé le juste équilibre dans son onze

true

Le RC Lens a eu une excellente idée en s’imposant mardi à Bollaert face à l’ESTAC (1-0). Avec ce succès acquis grâce à la vista de Corentin Jean, les Sang et Or ne vivront pas dans le doute cette semaine à la Gaillette. Et pour cause, ils ne rejoueront que lundi contre Grenoble en clôture de la 24e journée de L2 (20h45).

D’ici là, Philippe Montanier aura le temps de travailler avec un groupe de plus en plus réceptif à son message et lancé plein fer vers la Ligue 1. La profondeur de son effectif n’est d’ailleurs pas la seule force sur laquelle il compte s’appuyer pour réaliser cet objectif ambitieux. Sn schéma en 3-5-é est aussi devenue une valeur sûre cette saison, notamment dans l’esprit de ses joueurs.

Le 3-5-2 a équilibré l’équipe du RC Lens

« Nous sommes très solides, on a trouvé un système qui nous convient bien et quand on est moins bien offensivement, ça nous permet de nous reposer sur la défense, explique Florian Sotoca dont les propos sont relayés par Lensois.com. On est costaud dans ce domaine, avec un travail des attaquants jusqu’à Jean-Louis Leca. On se créé beaucoup d‘occasions, c’est le plus important. Avec le travail et la confiance ça va venir au fil des matches. On compte parmi les meilleures attaques, donc on n’a pas à douter. »