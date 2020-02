RC Lens : concurrence, statut… Cheick Traoré refuse de « faire la gueule »

false

Recruté en août dernier à Guingamp pour amener de la concurrence dans le couloir droit de la défense, Cheick Traoré (24 ans) a perdu le match de la concurrence avec Clément Michelin au RC Lens. Obligé de se contenter des miettes, le latéral malien garde une mentalité exemplaire.

Dans les colonnes de la « Nouvelle République », Traoré a évoqué son statut de remplaçant, comprenant parfaitement les choix de Philippe Montanier le concernant : « Avec Michelin, on est proches, quand il joue je vais l’aider et inversement. Je me suis blessé après le match aller contre Châteauroux. L’équipe a fait une bonne série, ne prenait pas de buts, c’était logique de ne pas changer la défense. Je continue à travailler, la porte peut s’ouvrir à n’importe quel moment. Je ne vais pas faire la gueule… J’ai faim, on a mangé des cailloux avant d’en arriver là ! »

Loin d’afficher des états d’âme, l’ancien Castelroussain reste focalisé sur le collectif : « L’objectif premier, c’est la montée en Ligue 1 avec Lens. Tout joueur aspire à jouer mais tant que ça gagne… Il ne faut pas penser qu’à sa gueule et se tenir prêt pour le moment où le coach fera appel à moi. »