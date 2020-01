RC Lens : Corentin Jean demande un peu de temps aux supporters

false

Arrivé en prêt avec option d’achat au RC Lens, Corentin Jean (24 ans) a pu faire ses grands débuts samedi à l’occasion du déplacement des Sang et Or à Guingamp. Rentré en cours de jeu (66e), l’ancien Monégasque et Troyen n’a pas marqué et a vu son équipe raccroché au tableau d’affichage par le club breton (1-1).

Passé proche de couper un centre pour permettre au Racing de tuer le match, Corentin Jean a adressé une promesse aux supporters. Dans quelques matches, ils découvriront vraiment leur nouvel attaquant.

« Je sais qu’il va me falloir quelques matches pour avoir le souffle et la condition optimale. Je suis content. Il y a de beaux objectifs pour la fin de la saison. J’espère que ça va le faire », a lâché l’intéressé au micro de « beIN Sports ».