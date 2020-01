RC Lens : Corentin Jean révèle pourquoi il ne pouvait pas refuser les Sang et Or

true

Nouvel attaquant du RC Lens, Corentin Jean ne pouvait pas rester insensible à l’appel des « Sang et Or » et de Philippe Montanier.

Prêté avec option d’achat par Toulouse, Corentin Jean a été présenté ce jeudi à la presse. L’attaquant a évoqué tous les sujets et notamment les deux éléments qui l’ont poussé à s’engager avec le RC Lens : la passion des supporters « sang et or » mais aussi la présence de Philippe Montanier.

« Quand le RC Lens est venu au renseignement, je n’ai pas hésité. Je sais qu’il y a énormément de ferveur ici, un gros engouement avec beaucoup de supporters et de l’ambiance. Pour un joueur, c’est difficile à refuser, surtout qu’il y a beaucoup d’ambition avec l’objectif de la montée en Ligue 1. Cela m’a beaucoup motivé. »

» J’ai un profil atypique, je vais dans la profondeur et il n’avait pas trop ce type de joueur. Il attend de moi que je m’épanouisse, que je sois dans la continuité de ce que l’équipe a réalisé sur la première partie de saison et que j’aide le plus possible le club à atteindre ses objectifs. Ce sont ses mots. »