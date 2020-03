RC Lens : Corentin Jean ne se lamente pas façon Angel Di Maria

true

L’attaquant du RC Lens prêté par le TFC Corentin Jean vit mal le confinement lié au coronavirus mais il sait qu’il est tout de même privilégié.

Il y a deux jours, Angel Di Maria a choqué l’opinion publique en expliquant très mal vivre le confinement. Beaucoup, notamment Frédéric Hermel (RMC), ont trouvé indécent qu’il puisse se plaindre alors que des gens meurent partout sur la planète et que le personnel hospitalier risque sa vie à chaque instant. A travers une interview accordée au site officiel du RC Lens, on devine que Corentin Jean s’ennuie également. Mais lui sait prendre du recul.

« Cela va très bien. Je m’entretiens physiquement. Le temps passe lentement mais on s’adapte, on fait des petites choses au quotidien. Ce n’est pas évident mais je vais bien. Je fais du sport le matin, après j’aide à faire la cuisine, le ménage, je tonds la pelouse (sourire) ! Je balade aussi mon chien pour lui faire du bien, on fait des visioconférences avec la famille et les amis, on regarde des séries et des films, on tourne un peu en rond, ce n’est pas facile ! »

« Ce qui me manque le plus, c’est le football, les entraînements, le ballon, prendre du plaisir ensemble avec les copains, les matches, Bollaert, les supporters, les amis, la famille qu’on voit de loin, puis la vie quotidienne que nous avons tous en dehors. Aux supporters, je leur dis qu’ils me manquent, que Bollaert me manque avec son ambiance magnifique. Il faut respecter ces gestes simples de se laver les mains, faire attention et rester chez soi en continuant d’applaudir le personnel soignant à 20h. Pour sortir de cette grosse crise, il faut penser à tout le monde, ne pas être égoïste. »