RC Lens – Coronavirus : le Racing ouvre les portes de la Gaillette aux joueurs

Le RC Lens a décidé d’ouvrir son centre de la Gaillette aux joueurs mais sur la base du volontariat et dans des conditions sanitaires strictes.

Conscient que ses joueurs n’ont pas tous chez eux les équipements pour se maintenir en forme, le RC Lens ne va plus seulement se contenter d’envoyer des programmes individualisés chez eux, aux joueurs. En effet, comme annoncé par le club à la LFP, le club nordiste a décidé d’ouvrir les installations de la Gaillette à ses joueurs.

« Sur la base du volontariat et pour certains cas bien précis, ils vont pouvoir effectuer un travail individualisé à La Gaillette (…) Certes, les joueurs vont pouvoir revenir au club mais vraiment de façon individualisée, sans contact, et avec des mesures d’hygiènes très claires : lavage des mains, mettre des gants, etc. De la même manière, on a aussi proposé des séances pour les gardiens. Les jours où les joueurs de champ seront absents, il y aura deux entraînements spécifiques pour nos trois gardiens, en individuel, avec l’entraîneur des gardiens », a fait savoir le club.

Alors qu’on parle déjà d’un confinement prolongé au delà de quinze jours en France, le RC Lens prend les devants pour s’éviter des joueurs à court de rythme et avec quelques kilos en trop sur la balance…