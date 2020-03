RC Lens – Coronavirus : Leca fixe une condition à la reprise des championnats

true

S’il aurait intérêt à ce que la saison se termine et que le RC Lens puisse disputer jusqu’au bout la montée, Jean-Louis Leca ne veut pas que la santé des gens soit mise en péril.

Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Jean-Louis Leca a évoqué la date de reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Conscient de l’importance de la crise sanitaire qui frappe le monde du fait de la pandémie de Covid-19, le gardien du RC Lens ne veut pas que les intérêts financiers des clubs ne prennent le dessus sur tout.

« Quand on est sportif de haut niveau, on a envie de terminer. Mais il faut terminer pour les bonnes raisons. Si on doit terminer, ça voudra dire que cette saloperie est partie, que les stades pourront être remplis, qu’on pourra se congratuler après un but. Il ne faut pas reprendre la saison pour des mauvais côtés, pour l’aspect financier. Le football est secondaire », a martelé le gardien corse sur « RMC ».

Il est vrai que, quand on voit les échanges entre dirigeants du football français actuellement, on a plus l’impression de parler finances que santé publique…