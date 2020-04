RC Lens : coronavirus, reprise, montée…le discours cash de Cahuzac

true

Le milieu de terrain du RC Lens, Yannick Cahuzac, ne veut pas entendre parler d’une remontée en Ligue 1 sans l’avoir obtenue sur le terrain.

Difficile, en Ligue 1 comme en Ligue 2, si le championnat de France ira à son terme. Et ce en dépit des récents propos du Président de la République, Emmanuel Macron, qui a précisé que le confinement, en France, durerait jusqu’au 11 mai prochain. Le RC Lens, qui peut potentiellement remonter en Ligue 1, va-t-il retrouver son antre de Bollaert et obtenir son billet sur le terrain ?

Rien ne permet de l’affirmer. Mais le milieu de terrain, Yannick Cahuzac, interrogé par la Voix du Nord, a déjà une idée précise de ce qui doit se passer dans les prochains jours. Priorité à la santé. Propos retranscrits par le site maligue2.

« On est sûr de notre force, on sait qu’on peut monter en rejouant. »

« La prudence avant tout. Quand on voit le nombre de morts au quotidien, c’est difficile de penser au foot. Aujourd’hui, ma priorité est d’être bien confiné, de prendre des nouvelles de mes proches, de mes amis. Mais j’espère vraiment qu’on pourra reprendre et gagner notre montée sur le terrain. Si on monte, on sera content, mais il y aura un sentiment bizarre et des gens pour critiquer. On est sûr de notre force, on sait qu’on peut monter en rejouant. »