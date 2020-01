RC Lens : Cristiano Ronaldo influence un jeune du club

true

Le milieu de terrain U19 du RC Lens Djouliann Dewez a expliqué sur le site officiel de son club sa fierté de porter le maillot « sang et or » mais également sa passion pour Cristiano Ronaldo.

A force de dominer le football mondial depuis plus d’une décennie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont devenus des exemples pour les jeunes des quatre coins du globe. La plupart aimeraient avoir leur talent, leurs trophées, leur reconnaissance ou leur fortune. Djouliann Dewez, lui, voudrait la mentalité du Portugais.

Sur le site officiel du RC Lens, ce milieu de terrain U19 a expliqué combien il trouvait exemplaire l’état d’esprit de CR7 : « J’aime la mentalité de Cristiano Ronaldo. Il a du mérite. S’il en est là aujourd’hui, c’est grâce à son travail ». Des valeurs que Dewez partagent, lui qui voue également un grand attachement au Racing.

« J’ai été approché par d’autres clubs de la région mais le RC Lens était une évidence pour moi ! J’ai préféré la mentalité, l’état d’esprit et le côté familial du club. En plus, je suis de la région, près de Douai, et mon grand-père était un grand fan du Racing. Venir ici, c’était lui rendre hommage. Si je veux devenir pro, c’est aussi pour lui. Le Racing, c’est la deuxième maison. Quand je regarde le blason du club, je pense aux mineurs et je suis fier de jouer sous ses couleurs. Je suis vraiment heureux d’être ici ! »