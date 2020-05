RC Lens : Daniel Moreira glisse ses conseils Mercato

true

Ancien attaquant du RC Lens, Daniel Moreira reste très attaché au club Sang et Or. A qui il a glissé quelques conseils sur le Mercato à venir.

Selon Daniel Moreira, le RC Lens devrait jouer la carte de la stabilité et miser sur Franck Haise pour son grand retour dans l’élite. « J’ai toujours eu de bonnes relations avec Franck, explique l’ancien attaquant dans un entretien accordé au site Lensois.com. Il a déjà entraîné à Lorient. Il a un adjoint, Alou Diarra, que je côtoie avec les anciens du RC Lens et qui est super. Ils ont une bonne mentalité. Si les dirigeants font confiance à Franck, tout le monde doit être derrière lui. La confiance est importante dans ce milieu. Le groupe et les dirigeants doivent être derrière leur entraîneur. Le manque d’expérience n’est pas un problème. Certains ont déjà réussi au haut niveau sans grande expérience. Avec Eric Sikora, on aurait aimé avoir cette chance-là. Franck va avoir cette possibilité, il faut le laisser faire son travail. C’est désormais à lui de donner ce petit plus à l’équipe, de bien choisir les joueurs pour être performant en L1. Je ne lui souhaite que de bonnes choses »

Il aimerait que Corentin Jean reste

Invité à donner son avis sur les attaquants du RCL, Moreira a soutenu que Corentin Jean, prêté par Toulouse en janvier, serait une bonne recrue. « Simon Banza, je le connais bien, je l’ai eu avec l’équipe réserve. Je l’ai un peu aiguillé. C’est un chien, il se bat sur tous les ballons. Son prêt au Luxembourg lui a fait du bien. Certains joueurs ont besoin de partir pour se mettre en danger. Est-ce qu’en Ligue 1, ça peut passer ? Je pense que oui, mais sur des bouts de matches. Florian Sotoca est un joueur qui fait beaucoup d’efforts également, donc il va devoir gérer cela. En Ligue 1, il aura peut-être un peu plus d’espace. Il faudra donc amener de la vitesse. C’est le football actuel qui veut ça. Amener de la vitesse, c’est surtout important dans le contexte du RC Lens. Lorsque les supporters s’enflamment, il faut savoir trouver des attaquants rapides au lieu de jouer sur la conservation du ballon. Grâce à ça, on aura mis le feu et cela va transcender tout le stade et les joueurs, même si l’action n’amène pas au but. Il faut s’amuser avec ça. J’espère que Corentin Jean signera définitivement au Racing, car il peut amener cela. Il faut arriver à recruter un autre joueur ayant cette caractéristique. Cela va être compliqué, car il faut trouver le bon profil ».