RC Lens : Daniel Moreira propose ses services à un club de L1

true

Ancien buteur et entraîneur adjoint du RC Lens, Daniel Moreira assure qu’il ne réfléchirait pas à deux fois si le TFC l’appelait pour entraîner ses jeunes.

Licencié du RC Lens en juin 2018, quelques semaines après que la direction ait retiré à lui et Eric Sikora la direction de l’équipe première, Daniel Moreira a créé une société d’évènementiel avec son ancien coéquipier Franck Queudrue. Mais il n’écarte pas l’idée de revenir dans un club à l’avenir.

D’ailleurs, l’ancien attaquant a proposé ses services à l’un de ses anciens clubs, le TFC, où il a évolué entre 2004 et 2006 : « J’aimerais bien venir donner un coup de main !,a-t-il expliqué à Foot Mercato. S’ils ont besoin d’aide à la formation là-bas, s’ils m’appellent, j’irai sans réfléchir. La mentalité toulousaine m’a beaucoup plu. J’ai adoré mon passage au TFC ».

#PhotosMysteres 🧐

Voici les joueurs qu’il fallait trouver !

Qui avait tout bon ? 🖐️

À demain pour de nouvelles photos mystères 🤯😃 #RestezChezVous #jeu #rclens pic.twitter.com/IBy2xPs1RM — Racing club de Lens (@RCLens) April 25, 2020

« Je suis déçu, triste de voir dans quelle galère ils sont. C’est dommage de voir un club comme ça dans un tel état. En plus, Olivier Sadran se fait attaquer de partout alors qu’il est passionné par ce qu’il fait. Je l’ai côtoyé deux ans à Toulouse et c’était un super président. Qu’il se fasse attaquer sur beaucoup de choses, que le club soit dans le rouge… Et puis il a changé une fois, deux fois d’entraîneur, trop de choses n’ont pas été. Tout se passe mal pour Toulouse ! »