RC Lens : Diallo affiche un défaut pénalisant pour les Sang et Or

Apparu à 19 reprises cette saison depuis sa signature au RC Lens en août, Zakaria Diallo fait partie des hommes de base de Philippe Montanier. Arrivé de MLS où il défendait les couleurs de l’Impact de Montréal, le défenseur franco-sénégalais traine pourtant un gros défaut. Défaut qui a parfois coûté des points cette saison.

Quand on lui fait remarquer qu’il est parfois nonchalant sur le terrain, le stoppeur de 33 ans reconnaît ce vilain défaut : « C’est clair que je suis nonchalant, je n’ai aucun problème avec ça. On me l’a répété partout où je suis allé. Avec mon poids et ma taille, j’essaye de rester concentré à chaque match. Le coach travaille avec moi sur la concentration car c’est important, mais j’ai cette nonchalance depuis longtemps ».

Récemment, ses sautes de concentration ont couté un but face à Clermont (1-1). « Cette erreur, ça peut arriver, le plus important est de ne pas la répéter. Oui il y a de la nonchalance dans mon jeu, ma façon d’être, mais ça ne m’empêche pas d’être concentré et déterminé pour faire le travail. Cette nonchalance, cette confiance en moi, je n’arrive pas à l’expliquer, c’est en moi, c’est comme ça. Je ne me prends pas la tête », a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par « Lensois.com ».