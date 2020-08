RC Lens : enfin un succès face au Racing Genk (3-2) !

true

Dans son second match amical de la journée face aux Belges de Genk, le RC Lens s’est cette fois imposé sur le score de 3-2.

Il y a quelques jours, l’ASSE avait affronté les Belges d’Anderlect sur deux rencontres disputées dans la même journée. Ce qu’a également fait le RC Lens, aujourd’hui, face aux Belges de Genk. Lors du premier match, débuté à 13 heures, les Sang et Or avaient concédé le match nul (1-1), but inscrit par Ignatus Ganago (60e).

Lors du second rendez-vous, qui a débuté à 16 heures, les Sang et Or se sont cette fois imposés sur le score de 3-2. Des buts signés Radovanovic (10e), Sotoca (22e) et Pereira Da Costa (24e). Genk avait pour sa part ouvert le score par l’intermédiaire de Nygren (8e) et a réduit le score par Odey (83e).