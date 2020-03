RC Lens : entraînement, programme… Michelin donne des nouvelles du groupe

true

Clément Michelin, le défenseur du RC Lens, a donné des nouvelles de sa gestion du confinement. Les choses semblent plutôt bien se passer.

Sur le site officiel du RC Lens, le défenseur Clément Michelin a détaillé ses journées, mais aussi les relations qu’il peut avoir avec les membres du groupe.

Un confinement déjà long

« Ca va très bien, le confinement se passe plutôt bien, après c’est assez long et ca risque de l’être encore plus mais on tient bon, on s’entraîne. »

Une communication dans le groupe

« J’ai des nouvelles de tout le monde. On a un groupe Whatsapp, il y a des programmes de musculation qui circulent, on en profite pour prendre des nouvelles. J’ai souvent Simon (Banza), Manu (Perez), Cheick Traoré, Charles Boli, Mouad (Madri), Steven (Fortes), ils vont très bien et s’entretiennent. On s’appelle souvent. »

Des journées bien organisées

« Mes journées se ressemblent un peu. Je me lève un peu plus tard qu’habituellement. Mais après je fais ma séance de sport, le matin souvent. Le repas avec ma famille, petite sieste et je me refais une séance dans l’après-midi vers 15h. Plutôt gainage, abdo, je retouche un peu le ballon et je finis par des étirements. »

Un programme fourni au quotidien

« On a un programme qui a été donné par le préparateur du club. Histoire de garder le rythme qu’on avait avec les entraînements. J’essaie de me fixer des horaires pour ne pas me croire en vacances. On a des footings, des circuits de musculation. Mais on fait comme on peut parce que je n’ai pas de matériel pour tout ça. »