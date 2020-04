RC Lens : face au coronavirus, les supporters lensois ont du coeur et de l’imagination

true

Demain aura lieu un run solidaire, organisé par deux supporters du RC Lens. Les bénéfices seront reversés à l’hôpital de Lens.

Ce sont deux frères, aussi amoureux du RC Lens que de la course à pied. Le marathon de Paris ayant été annulé, pour cause de coronavirus, les jumeaux David et Guy Plankeele ont donc fait preuve d’imagination : courir leur propre course, dans un jardin, pousser d’autres participants à en faire de même, s’engager à verser un euro pour chaque kilomètre parcouru et, le plus important, reverser les bénéfices du défi seront reversés à l’hôpital de Lens.

Voici ce qui est proposé, comme en atteste la page Facebook du défi : « Le projet est simple : courir dans son jardin, dans sa résidence, en bref chez lui ! Pour chaque kilomètre parcouru, tu t’engages à donner 1 euro par kilomètre parcouru. Bien sûr, si tu n’as pas de jardin mais que tu souhaites participer au défi, tu peux également le faire avec un home trainer, vélo d’appartement que tu as chez toi, et t’engager à faire un don. Notre défi lancé pour ce dimanche 5 avril est dans le but de ramener un maximum de dons, il faut que le plus de monde possible en parle autour de lui, mais tu peux aussi tout simplement faire un don via la cagnotte qui a été mise en place dès maintenant, il n’y a pas de petits dons, chacun donne ce qu’il peut. » ⁣⁣

Cagnotte ouverte

Pour tous ceux qui souhaitent effectuer un don, rien de plus simple : rendez-vous sur : https://www.leetchi.com/c/courons-solidaire-pour-les-soignants-de-lhopital-de-lens

