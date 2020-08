RC Lens : Franck Haise a reçu trois verdicts plutôt rassurants après les amicaux

false

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, pouvait déplorer quelques petits bobos après les deux matchs amicaux d’hier.

La grosse blessure de Cheick Traoré au tendon d’Achille a placé le RC Lens dans une mauvais dynamique dans cette période de préparation. Forcément, les Sang et Or redoutent un peu plus le gros pépin qui viendrait gâcher le début de saison.

Hier lors des deux matchs amicaux perdus face au Paris FC (1-2) et l’Union Saint-Gilloise (1-3), Franck Haise a pu déplorer quelques pépins qui auraient pu soulever de nouvelles inquiétudes. Finalement, les choses sont plutôt rassurantes.

Football : Boli, Badé ou Leca, des nouvelles des joueurs du RC Lens sortis mercredi https://t.co/OqFNlnwta2 pic.twitter.com/X1UemozThh — La Voix des Sports (@lavoixdessports) August 5, 2020

La Voix du Nord relaie en effet que Loïc Badé souffre simplement d’une « douleur au tibia » après un choc. Jean-Louis Leca, de son côté, souffrait de « quelques douleurs au ventre » qui n’inspirait pas d’inquiétude. Seul Charles Boli, sorti en boitant, devra passer des examens pour ce qui ressemble à « un problème tendineux ».