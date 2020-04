RC Lens : Franck Haise n’est pas sûr d’être sur le banc en Ligue 1

false

Dans un entretien à la Voix du Nord, Arnaud Pouille (DG du RC Lens) n’a pas voulu faire d’annonce hâtive concernant l’avenir du coach des Sang et Or, Franck Haise.

Ce jeudi, la LFP a entériné les classements de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019-20. Deuxième à dix journées de la fin, le RC Lens se retrouve promu. Un soulagement pour le directeur général Arnaud Pouille, qui s’est exprimé dans les colonnes de la « Voix du Nord ».

« Ce que je ressens, c’est que ça été un moment stressant et la première pensée va aux supporters. Ils le méritent tellement, avec tous leurs efforts, à Bollaert et dans tous les stades de France. La seconde pensée va aux joueurs et aux salariés qui ont des qualités humaines formidables. Je pense aussi aux jeunes qui auront cette fois la chance de porter le maillot en Ligue 1. Et puis je suis super ému en pensant à tous les mecs, ces emblèmes du club, qui sont partis cette année. J’espère que Daniel Leclercq et les autres pourront profiter de tout ça là-haut », a-t-il glissé, très ému par la situation.

Le projet Ligue 1 n’est pas encore écrit au Racing

Déjà dans la préparation de la suite de l’aventure, Arnaud Pouille va découvrir la Ligue 1 avec beaucoup d’humilité : « Cette montée, c’est une étape. Et on va continuer maintenant. Nos ambitions, on va en discuter, les présenter avant tout au groupe, aux salariés. On en a beaucoup discuté avec Joseph mais ça viendra en temps et en heure ». Quant à savoir si Franck Haise, nommé coach du Racing deux matches avant l’arrêt des compétitions, continuera sur le banc, c’est encore le grand flou : « On va se poser tranquillement avec Franck et son staff dans les prochains jours. Et on prendra la meilleure décision pour tout le monde. »