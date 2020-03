RC Lens : Franck Haise ressemble à l’un de ses tauliers

true

Franck Haise remet le couvert. Lundi, le nouvel entraîneur du RC Lens dirigera son deuxième match à la tête des Sang et Or pour la réception de l’US Orléans (20h45), une semaune après avoir réussi ses premiers pas à Paris (2-0). Depuis lundi, le coach des Sang et Or en a dit un peu plus sur lui, en revenant notamment sur son passé d’ancien joueur.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Pensionnaire principalement de Ligue 2 (Rouen, Laval, Beauvais…), Haise avait la réputation d’un joueur qui n’avait pas peur d’aller au contact. Ce n’est donc sans doute pas un hasard s’il a nommé le saignant Yannick Cahuzac pour porter le brassard de capitaine du Racing.

Plus jeune, Haise mangeait des biscottes

« J’ai joué au milieu et latéral gauche. Je ne devais pas être assez bon pour jouer au milieu du coup on m’a déplacé sur le côté (sourire). J’avais effectivement une forme d’agressivité même si j’aimais bien jouer, relate Haise au site Lensois.com. Par rapport au foot d’il y a 20-30 ans, l’intensité et les espaces sont différents mais certaines choses sont toujours là. Il faut être en capacité de jouer et de mettre beaucoup d’énergie, d’engagement. J’étais un peu différent de Yannick mais je prenais aussi quelques cartons… »