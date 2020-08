RC Lens : Franck Haise sait comment Simon Banza mettra fin à son mutisme

true

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, pense que son attaquant Simon Banza, aucun but pendant la préparation, va finir par trouver le chemin des filets.

Pas un seul but depuis le début de la préparation : bien qu’il ait eu du temps de jeu, Simon Banza regarde son coéquipier Florian Sotoca enfiler les perles (4) pendant que lui vendange. Mais pour son coach, Franck Haise, ce mutisme ne devrait pas durer, à condition que l’attaquant de 23 ans redouble d’efforts à l’entraîneur.

« Florian a marqué 4 buts et il faut certainement que Simon aille encore plus loin dans son expression de ses points forts, sa capacité à offrir de la profondeur, de l’ancrage… Les choses vont arriver avec encore beaucoup d’investissement, je ne suis pas inquiet pour lui. »

« Je sais que ça va venir, les attaquants aiment marquer, les buts procurent de la confiance et quand on ne marque pas ça peut impacter un peu, mais ça ne passe que par le travail et je sais que Simon, comme d’autres attaquants qui n’ont pas marqué, passera le cap. »