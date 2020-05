RC Lens : Franck Haise se positionne sur son avenir !

false

Bien conscient qu’il n’aura pas forcément la main sur la décision du club, Franck Haise aimerait bien rester sur le banc du RC Lens en Ligue 1.

Le RC Lens promu en Ligue 1 suite à la décision de la LFP de clôturer à la 28e journée les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2, Franck Haise a fait part de sa joie concernant cette montée des Sang et Or. Sur le site Lensois.com, l’ancien entraîneur de la réserve – intronisé numéro 1 suite au limogeage de Philippe Montanier deux journées avant l’arrêt des compétitions pour cause de Covid-19 – a accordé une première réaction.

Fier du résultat, un peu frustré de ne pouvoir le célébrer à Bollaert avec les supporters mais également en retenu par rapport aux clubs lésés qui n’auront même pas le droit à des barrages, Haise savoure avant de se projeter : « Je ne sais pas quelle sera la saison du Racing la saison prochaine. Elle sera peut-être aussi difficile, mais j’espère surtout qu’elle sera belle. Aujourd’hui, on va d’abord goûter au plaisir de voir le Racing Club de Lens dans l’élite du football français ».

Vainqueur de ses deux seuls matches en tant que coach n°1, l’intéressé espère désormais continuer l’aventure au delà de son intérim : « Si je vous disais le contraire, je serais fou. Je ne suis pas fou. Avec le staff, nous avons très envie de découvrir cette Ligue 1 avec le RCL. Maintenant, la réponse appartient aux dirigeants, je suis à l’écoute. On discutera le temps voulu ».