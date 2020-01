RC Lens : Guillaume Gillet confiant pour sa prolongation

false

La balle est dans le camp des dirigeants. Ce samedi, dans L’Equipe, Guillaume Gillet ne cache pas son envie de prolonger au RC Lens, lui qui est en fin de contrat au mois de juin. « La saison dernière, on avait fixé un certain nombre de matches à jouer, explique le Belge. En cas de montée, je prolongeais automatiquement. Il n’y a pas de clause qui le stipule cette année. On va de nouveau, je l’espère, se remettre à table dans le courant des mois qui viennent. Je ne suis pas pressé. Mon seul objectif est de remettre le club en L1. Si je continue de m’impliquer, je suis certain de l’issue. »

Pas de fixette sur le brassard

D’ici là, le Liégois se réjouit du retour sur les terrains de Steven Fortes, même si celui-ci devrait récupérer son brassard de capitaine. « C’est l’entraîneur qui aura le dernier mot. D’abord, je suis content du retour de Steven. Ce n’est jamais chouette de perdre un copain pendant des mois. Le coach l’avait désigné capitaine. Ce qui signifie qu’il estimait qu’il avait ce qu’il faut pour assumer ce rôle. C’est anecdotique par rapport à ce que l’on recherche tous ensemble, la montée. Je porte le brassard et j’essaye de l’honorer de la meilleure des façons. Avec mes valeurs que je mets sur le terrain, ce qui convient à mon tempérament. Mais je n’en fais pas une fixation. »