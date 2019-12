RC Lens : Guillaume Gillet est fan absolu d’une coutume lensoise

true

Guillaume Gillet (RC Lens) le reconnaît : il a des frissons quand le stade Bollaert entonne « Les Corons » en début de deuxième période.

En ce moment, Guillaume Gillet occupe largement la sphère médiatique. Quasiment interrogé à chaque fois après les rencontres, le capitaine du RC Lens se montre également de plus en plus en Belgique ces derniers temps.

Lundi, l’ancien Diable rouge était sur la plateau de la « RTBF » pour l’émission « La Tribune ». L’occasion pour lui de parler de son coup de cœur pour Lens et ses coutumes… Et plus précisément sur la chanson de Pierre Bachelet « Les Corons » qui résonne à chaque match à Bollaert à l’entame des secondes périodes.

« On est obligé d’apprendre les paroles. Pour ne pas les oublier, ils ont trouvé une chouette idée puisque nous avons les paroles de la chanson de Pierre Bachelet sur notre 2e maillot. Quand on revient à la mi-temps, on voit le kop qui chante ça en coeur, c’est fantastique et ça donne des frissons », glisse Guillaume Gillet, qui a même poussé la chansonnette en plein direct.