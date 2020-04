RC Lens : Guillaume Gillet pessimiste sur la reprise des championnats

true

Guillaume Gillet (RC Lens) ne croit pas trop en une reprise des championnats domestiques d’ici à la fin de l’exercice.

Retourné en Belgique où il vit son confinement auprès des siens, Guillaume Gillet donne régulièrement de ses nouvelles dans les médias. Si le capitaine du RC Lens a adopté le programme fixé de manière studieuse, l’ancien milieu du FC Nantes ne croit pas en une reprise rapide des championnats nationaux. C’est en tout cas le message qu’il a fait passer dans la version belge de « RTL ».

« Impossible de reprendre directement »

« Honnêtement, c’est impossible de reprendre directement, comme si rien ne s’était passé. Tous les joueurs professionnels, peu importe le sport, ont besoin de remettre la machine en route correctement. Collectivement, il faut également retrouver les automatismes que nous sommes en train de perdre tout doucement. C’est assez utopique de voir une reprise collective prochainement. Ce n’est pas évident à gérer », a-t-il glissé.

Pour lui, la saison 2019-2020 aura du mal à aller à terme : « On est dans l’expectative. On ne sait pas du tout ce qu’il va advenir de ce championnat. J’ai lu que Bruges aillait peut-être devenir Champion en Belgique et que l’on allait arrêter le championnat. Honnêtement, je ne vois pas les championnats reprendre rapidement avec ce qu’il se passe actuellement. Je pense que le sport passe au second plan voir même plus loin. Je sais que, même si le virus commence à diminuer dans les semaines qui arrivent, il faudra des tests pour tous les joueurs, les membres du club qui travaillent autour pour être sûr que personne n’a contracté le virus, sinon on repartirait dans une mauvaise spirale ».