RC Lens : Guillaume Gillet pointe un bémol contrariant des Sang et Or

S’il est persuadé que l’efficacité offensive va revenir, Guillaume Gillet s’agace quand même de voir les Sang et Or ne pas profiter de leurs temps forts.

Malgré une supériorité numérique pendant plus d’une heure, le RC Lens a éprouvé les pires difficultés du monde à battre l’ESTAC (1-0). Les Sang et Or y sont finalement parvenus à la 65e minute par l’intermédiaire du remplaçant Corentin Jean, tout juste rentré en jeu deux minutes plus tôt.

Même si la deuxième place du Racing est largement méritée cette saison en Ligue 2, cette difficulté à tuer les matches s’avère être un problème récurrent. Problème qui embête Guillaume Gillet même si le milieu belge, qui a rendu le brassard de capitaine au revenant Steven Fortes, reste optimiste.

« C’est vrai que les matches durant lesquels on peut vraiment souffler sont rares. Il faut toujours être attentif jusqu’à la dernière minute. Le petit bémol, c’est qu’on n’arrive pas à être assez efficaces dans nos temps forts. Cela va venir, on a quand même une belle armada offensive », a lâché l’ancien Bastiais et Nantais, plein d’espoirs, sur « Lensois.com ».