RC Lens : Haise anticipe déjà les critiques sur son attaque

Conscient que le RC Lens n’est pas forcément armé pour jouer l’attaque à tout va en L1, Franck Haise adapte son discours en conséquences.

De retour en Ligue 1 après cinq ans d’absence, le RC Lens avance avec des objectifs mesurés. Franck Haise en a bien conscience. Malgré un budget de milieu de tableau, les Sang et Or se contenteront de viser le maintien pour leur come-back dans l’élite… Et le technicien anticipe déjà d’éventuelles critiques quant au jeu que proposera son équipe.

« Dès qu’on pourra se tourner vers l’avant et jouer, on le fera. Je pense que nos cinq attaquants ont des qualités et des profils complémentaires intéressants. Mais on ne pourra pas faire l’économie de vouloir limiter les erreurs. Il n’y a quand même pas un gros vécu de la Ligue 1 dans le groupe », a fait savoir Franck Haise dans « L’Equipe ».

Une manière de chasser la pression sur un secteur offensif du RC Lens qui était loin d’affoler les compteurs. Cela fait plusieurs saisons maintenant que les Artésiens jouent sans une pointe capable de passer la barre des 15-20 buts par saison. En Ligue 1, le salut ne passera pas par une individualité marquante mais par le collectif avant tout…