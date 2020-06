RC Lens : Franck Haise compte un seul retardataire à la reprise 

true

Le RC Lens retrouve son centre d’entraînement ce mercredi, pour des tests PCR et sanguins, qui concernent tous les joueurs de l’effectif. Tous à l’exception d’un joueur.

C’est enfin la reprise au RC Lens. Les Sang et Or retrouvent en effet leur centre d’entraînement ce mercredi, pour des tests PCR et sanguins, qui concernent tous les joueurs de l’effectif. Tous à l’exception d’un seul joueur : Jules Keita.

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le joueur lensois est bloqué en Guinée à cause du coronavirus et sera donc absent pour ces retrouvailles tant attendues à la Gaillette. Guillaume Gillet, Mouaad Madri et Vitor Costa, tous les trois non conservés et en fin de contrat dans six jours, ne seront pas là non plus.

Une reprise musclée pour le RC Lens

Si les résultats médicaux attendus au plus tard demain matin sont bons, le club artésien pourrait reprendre l’entraînement collectif dès lundi, pour une période de réathlétisation jusqu’au 12 juillet. La vraie préparation débutera la semaine suivante avec un premier match amical contre La Gantoise possible à Billy-Montigny (Pas-de-Calais). Un stage à Genk et deux rencontres contre l’équipe locale (D1/BEL) la semaine du 27 juillet pourraient aussi étoffer le programme de Franck Haise et ses hommes.