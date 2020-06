RC Lens : Haise fait quelques annonces fortes sur le Mercato des Sang et Or !

true

Désireux d’aller chercher des joueurs d’expérience, Franck Haise a fixé le cap du Mercato du RC Lens.

A l’occasion d’un entretien à la « Voix du Nord », Franck Haise est revenu sur sa nomination au poste d’entraîneur en chef du RC Lens. Nomination acquise après seulement deux matches en tant qu’intérimaire. En plus de défendre son parcours et son bilan, le technicien a fait un petit point sur ses souhaits concernant le Mercato des Sang et Or.

De l’expérience mais à un prix raisonnable

Afin d’aller chercher le maintien en Ligue 1, l’ex-entraîneur de la réserve du Racing veut des joueurs chevronnés : « On a travaillé avec la direction sur les joueurs à cibler pour se renforcer. Il nous faut notamment des joueurs qui peuvent amener de l’expérience à ce groupe mais aussi d’autres qualités », a-t-il glissé, demandant aux supporters de rester calmes : « Il faut être patient et garder la tête froide. On n’arrivera peut-être pas à faire tous les joueurs qu’on avait ciblés en « option 1 » ou en « option 2 ». Parce qu’il y a évidemment des données économiques à prendre en considération et aussi des clubs concurrents intéressés par les mêmes joueurs. On est en tout cas alignés, avec la direction, sur les profils recherchés ».

Malgré une enveloppe pour les transferts atteignant 13 M€ hors vente de joueurs, le Racing n’a pas l’intention de tout passer sur un ou deux profils. C’est aussi pourquoi le RC Lens – qui a fait de Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) sa priorité à la création – rechigne à s’aligner sur certaines exigences des clubs vendeurs.