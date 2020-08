RC Lens : Haise ne boude pas son plaisir avec Kakuta

true

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a apprécié les premiers pas de Gaël Kakuta sous le maillot sang et or hier soir face à Genk (1-1).

Hier contre Genk (1-1), Gaël Kakuta a disputé son premier match avec le Racing Club de Lens. Prêté avec option d’achat par Amiens, le milieu de terrain offensif s’est blessé lors de la préparation et n’a pas pu participer aux rencontres face au Havre (1-3) puis La Gantoise (1-1). Mais samedi après-midi, il a pu disputer 70 minutes, pour le plus grand plaisir de Franck Haise.

« Il sait utiliser le ballon et les espaces, on connait ses qualités. Il a aussi travaillé avec l’équipe quand on était sous pression. Il a œuvré pour le collectif défensivement et il a su, comme sur le très bon ballon donné à « Gana » (Ignatius Ganago), mettre l’équipe dans le sens du jeu. C’était une première, il a pu jouer 70 minutes, on est plutôt bien dans les temps. »

L’entraîneur et sa star ont visiblement déjà noué une relation forte. Kakuta a en effet déclaré hier à L’Equipe qu’il appréciait l’intensité que réclamait Haise à chaque entraînement. Prometteur…