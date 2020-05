RC Lens : Haise planche déjà sur un Mercato estampillé L1

true

Pas encore assuré de diriger l’équipe fanion du RC Lens en L1 la saison prochaine, Franck Haise peut se vanter de creuser des pistes du mercato depuis plusieurs semaines.

Le RC Lens promu suite à la décision de la LFP de clôturer à la 28e journée les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2, Franck Haise a fait part de sa joie. L’ancien entraîneur de la réserve a accordé une première réaction.

Vainqueur de ses deux seuls matches en tant que coach n°1, l’intéressé espère désormais continuer l’aventure au delà de son intérim : « Si je vous disais le contraire, je serais fou. Je ne suis pas fou. Avec le staff, nous avons très envie de découvrir cette Ligue 1 avec le RCL. Maintenant, la réponse appartient aux dirigeants, je suis à l’écoute. On discutera le temps voulu. » Au-delà de son cas personnel, le coach du RC Lens avoue qu’il n’a pas attendu la décision de la LFP pour commencer à travailler sur le prochain mercato.

Haise travaille de concert avec Ghisolfi sur le Mercato

« On travaille depuis de nombreuses semaines avec Florent Ghisolfi pour anticiper tous les cas de figure. Cette période de confinement n’a pas été sans travail, explique Haise à Lensois.com. J’ai travaillé avec Florent et les membres du staff pour préparer le mercato. On avait travaillé sur 2 hypothèses : l’une en Ligue 1, l’autre en Ligue 2. Le plus gros du travail a été sur l’hypothèse d’une montée en Ligue 1 car c’était la tendance. Ce qui est certain est que ce groupe a montré ses qualités en Ligue 2 avec une régularité, malgré quelques moments difficiles. Au-delà des forces des uns et des autres, ce groupe est humainement d’une grande qualité. Ce groupe a de très belles valeurs et mérite de monter en Ligue 1. »