RC Lens : Haise veut placer Kakuta dans les meilleures conditions

L’entraîneur des Sang et Or veut que son milieu offensif, recrue star de l’été, puisse s’épanouir au sein du système de jeu qu’il aura choisi.

Recrue phare de l’intersaison « sang et or », Gaël Kakuta aura une grosse pression sur les épaules, du fait de son talent, de son expérience et de sa relation particulière avec le RC Lens. En effet, il était supporter du club, y a été formé mais est parti de façon controversée pour Chelsea à l’âge de 16 ans. Son nouveau entraîneur, Franck Haise, a expliqué au site Lensois.com qu’il allait tout faire pour que sa star s’épanouisse au sein de l’équipe.

« Il y a le contexte de sa venue qu’on ne peut jamais oublier mais il y a d’abord les qualités du joueur et son expérience. Il avait une forte envie de revenir. Beaucoup d’éléments étaient réunis pour qu’on fasse un bout de chemin ensemble. Je suis très heureux qu’il nous ait rejoint. Son expérience va nous apporter pour gérer les moments du match, être décisif dans les bons moments mais on aura besoin de tout le monde. »

« Chacun va devoir trouver sa place. Gaël on sait pourquoi on l’a recruté mais on va tous devoir faire beaucoup d’efforts. On attend que chacun apporte sa pierre à l’édifice. Gaël ne jouera pas dans le même système qu’à Amiens mais il sera dans les soutiens de nos attaquants car on jouera surement plutôt à 2 devant alors qu’à Amiens, il n’avait qu’une seule pointe devant lui. Il aura 2 fois plus de possibilités de jouer vers l’avant. »