RC Lens : intégration, ambitions, galères… Corentin Jean passe à confesse

Sur son intégration rapide

« Je ne pensais pas être aussi performant en arrivant. Je suis content car j’ai connu des mois de galères et arriver ici et répondre présent, ça me donne beaucoup de confiance. Et puis à Bollaert en plus, avec une ambiance exceptionnelle. C’est parfait pour se faire adopter ».

Sur l’équipe et les ambitions de montée

« On a une très belle ambiance en dehors, et sur le terrain, on dégage une grande solidité. Les adversaires ont peu d’occasions cette saison. Devant, les joueurs de qualité nous permettent de faire la différence ».

Sur son physique

« Je n’ai pas ressenti de douleurs au genou, quelques alertes musculaires mais même au niveau du rythme je me surprends. Je ne relâche pas mes efforts ».

Sur ses années galères

« A Monaco, je ne jouais pas mais j’étais jeune, dans un grand club. A Toulouse, la deuxième saison a été compliquée. J’ai perdu beaucoup de confiance et je ne savais plus trop quoi faire. Je n’arrivais pas m’adapter à l’environnement. Mais je sens qu’ici, il y a ce qu’il faut pour que je retrouve la meilleure voie ».