RC Lens : intérêt, négociations, Franck Haise… Les premiers de Fofana, officiellement lensois

Ce mardi, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Seko Fofana en provenance de l’Udinese. Un très gros coup de la part des Sang et Or.

Pour s’offrir Seko Fofana, le RC Lens aurait déboursé un montant d’environ 10 millions d’euros avec un contrat de 4 ans à la clé. Sur le site du club, Seko Fofana a partagé sa satisfaction d’avoir rejoint le club qu’il visait en priorité. Morceaux choisis.

Un intérêt pour Lens depuis longtemps

« Cela fait très longtemps que je voulais évoluer à Lens. (…) J’ai aussi des amis qui sont passés par là comme Thierry Ambrose. Il me disait que ça se passait bien et qu’il y était très heureux. Cela m’a donc permis de juger comment était l’ambiance, même si j’avais déjà une bonne image du club. »

Des négociations discrètes

« Il y a quelques semaines, le RC Lens est entré en contact avec mes agents. Quand Lens t’appelle, te fait part de ses projets et t’accorde de l’importance, tu n’hésites pas ! Les discussions ont été faites en sous-marin, personne ne s’attendait à ce que je vienne ici. J’ai eu d’autres sollicitations mais je me suis posé les bonnes questions. »

Une opinion déjà positive de Franck Haise

« Je connais très bien Corentin Jean, avec qui j’ai été en sélection en Equipe de France. J’ai joué avec Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca. Je connais aussi Loïc Badé car quand on était jeunes, on s’entraînait tout le temps ensemble. J’ai déjà affronté l’équipe de Franck Haise lorsqu’il était coach à Rennes. J’ai le souvenir que c’était un très bon éducateur, essayant de mettre en avant les qualités et la maturité de ses joueurs. »

Impatient de retrouver les supporters

« Je suis impatient car de ce que l’on m’a dit et de ce que j’ai vu, l’ambiance est exceptionnelle ! Tant que les supporters seront derrière nous, cela va encore plus nous aider. En venant au stade, même quand le match est compliqué, ils nous permettent de faire la différence. »