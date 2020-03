RC Lens : Jean-Louis Leca a lancé un défi impossible à tenir sa défense

true

La victoire 2-0 sur le Paris FC lundi soir a relancé le Racing Club de Lens. Aussi bien au niveau du classement, puisque les « Sang et Or » sont désormais 2es, que moralement puisque les jours précédents le déplacement à Charléty avaient été durs avec le remplacement de Philippe Montanier par Franck Haise.

Cela a donné des idées à Jean-Louis Leca. Dans une vidéo diffusée sur Twitter par le club lui-même, on voit le gardien féliciter ses partenaires après le succès sur le PFC et leur lancer un challenge qui leur sera bien difficile de tenir : faire en sorte que le portier de 34 ans n’ait plus à plonger d’ici la fin de la saison !

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« On sait la difficulté pour renverser les situations par lesquelles on passe. Pourquoi on est arrivé là ? Parce qu’un moment donné, nous avons été plus tranquilles, plus laxistes. Les gars, je n’ai pas fait un plongeon ce soir. Pendant onze matches, je ne veux plus faire un plongeon. Je veux voir des lions comme ça. Ca passe par, dès demain à l’entraînement, des morts de faim. On n’arrive pas en retard, on est conquérant, on veut gagner des matches à l’entraînement. C’est comme cela qu’on va y arriver. »