RC Lens : Jean-Louis Leca lance un vibrant appel aux supporters avant Caen

false

Sur la défaite à Châteauroux

« Je n’emploierais pas le mot « faute professionnelle ». Nous avons un trou d’air de 20 minutes. Il est difficile à expliquer. Il y a aussi une erreur d’arbitrage, il faut que cela cesse. Sans nos erreurs, Châteauroux ne nous met pas en difficulté ».

Sur la réception de Caen

« Caen ressemble beaucoup à Guingamp. Une équipe qui a eu un démarrage difficile, un changement de coach. Il ne faut pas se focaliser sur Caen. Il faut se concentrer sur nous ».

Sur le fait que Lens soit toujours maître de son destin

« Cette gifle à Châteauroux va nous faire du bien. Si on gagne les 13 matches, personne ne nous rattrape. Nous avons notre destin entre nos mains. Il y a un manque de réussite. Il nous manque quelques points comme ceux de Guingamp, ceux de Châteauroux. On doit être sur de notre force et de nos qualités ».

Son message aux supporters

« Je veux faire passer un message : On sait très bien qu’on aurait pas une saison tranquille. Il y a des hauts et des bas. Le seul mot d’ordre : c’est l’unité, la grande unité avec les dirigeants, les supporters. J’espère que Bollaert va nous soutenir pendant 90 minutes, car il y aura certainement de la crispation au début. Soyons unis ».

La montée, son unique objectif

« Je suis au Racing pour monter en Ligue 1. Que ce soit directement ou par les barrages, peu m’importe. Je suis prêt à lutter jusqu’à la fin, même en cas de barrages. La seule chose que je ne veux pas c’est jouer en Ligue 2 la saison prochaine ».

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com Live.