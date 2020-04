RC Lens : Joseph Oughourlian est tombé amoureux du Racing

true

Joseph Oughourlian, actionnaire du RC Lens, a décidé de remettre au pot en pleine période de crise sanitaire. Cet effort n’est pas innocent.

L’annonce a été faite en début de semaine : Joseph Oughourlian a décidé de réinjecter plus de 20 millions d’euros dans les caisses du RC Lens. Cet effort économique ne sera pas immédiat et d’un seul coup mais diffus sans le temps, pour pérenniser le club artésien au plus fort de la crise sanitaire.

Dans le dur sur le plan financier ces derniers mois, le RC Lens ne peut que se féliciter de cette nouvelle, surtout s’il a accès à la Ligue 1 la saison prochaine. Le geste d’Oughourlian est de plus tout sauf innocent, l’actionnaire du Racing étant tombé amoureux du club artésien. « Je me suis beaucoup entiché du RC Lens, c’est le club des gens humbles, le combat des gros contre les petits », glisse ainsi l’intéressé dans des propos relayés par le site Lensois.com.

« Il a appris très vite »

Dans un portrait dressé dans Le Monde, l’homme fort du RC Lens est décrit par Gervais Martel comme « quelqu’un qui était béotien dans le foot, mais qui a appris très vite. » Daniel Percheron, ancien président de la région Nord-Pas-de-Calais, abonde : « Il pourrait dénoter, surimposer. Il a l’habitude des sommets et se promène dans la plaine lensoise avec beaucoup de naturel. » L’idylle semble donc amenée à durer.