RC Lens : Kakuta, Fariñez, Gradel… le Mercato du Racing prend feu !

Le RC Lens a déjà lancé les grandes manœuvres pour se renforcer au mercato estival et aurait notamment avancé ses pions sur Wuilker Fariñez (Millonarios, 22 ans).

Le RC Lens continue de s’agiter en vue de la saison prochaine. Selon les informations de Caracol Radio, Wuilker Fariñez (22 ans) pourrait rallier le Nord de la France dans les prochaines heures. Ce gardien international vénézuélien (24 sélections) évolue depuis 2018 au club colombien des Millonarios et pourrait être prêté jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. La formation colombienne possède le même actionnaire que le RC Lens (Amber Capital), ce qui aurait facilité l’opération entre les deux clubs.

L’Équipe confirme un rapprochement entre les différentes parties et ajoute que le « promu nordiste ne nie pas les contacts avec le gardien mais tempère la conclusion imminente du dossier. » Autre arrivée envisagée par les Sang et Or cet été : Gaël Kakuta (28 ans). Le milieu offensif du SC Amiens vient de faire l’objet d’une offre concrète du club artésien. « Première offre de Lens pour Kakuta, Amiens a refusé l’offre, affirme l’insider YoZe sur Twitter. Un autre club français a soumis une offre pour le joueur, ainsi qu’un club du Moyen-Orient. La priorité du joueur va toujours à Lens. »

Gradel anime le marché en MLS

Enfin, le dossier Max-Alain Gradel (32 ans) se complique de jour en jour. Foot Mercato croit savoir que l’ancien joueur de l’ASSE a des touches en MLS, aux Los Angeles Galaxy et Seattle Sounders. « Une première offre a été rejetée par le clan Gradel. En Arabie Saoudite, l’Ettifaq FC a récemment montré un intérêt. Sous contrat jusqu’en 2021, le capitaine toulousain possède un accord verbal avec son club, qui lui permet de partir libre en cas de descente en Ligue 2 », précise FM.