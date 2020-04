RC Lens : la belle anecdote d’Eric Sikora sur Arnold Sowinski

true

Latéral de légende du RC Lens, Eric Sikora a été profondément marqué par la gentillesse et l’humanisme d’Arnold Sowinski, disparu jeudi.

Cela a fait moins de bruit que Michel Hidalgo ou Pape Diouf mais le décès d’Arnold Sowinski, survenu jeudi, a marqué le Racing Club de Lens. Et notamment tous les joueurs et dirigeants ayant côtoyé l’ancien gardien de but, marqués qu’ils ont été par sa profonde gentillesse. Eric Sikora a ainsi expliqué au site Lensois.com :

« C’est une grande tristesse. On perd quelqu’un d’attachant. Il a fait énormément de choses pour le football lensois en tant que joueur puis entraîneur. Alors que je jouais en Division 3, c’est lui qui a insisté pour que je joue en pro. »

Arnold Sowinski, grande figure de l’histoire du #RCLens, nous a quittés à l’âge de 89 ans. Nous vous partageons cette vidéo du Musée Louvre-Lens intitulée « Arnold Sowinski, sa jeunesse : entre la mine et le football » pour mieux le découvrir :https://t.co/rlXTaxM4Kx — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 2, 2020

« Pour la petite anecdote, je lui avais ramené un maillot de l’équipe de France lorsque j’étais en Espoirs. Ça lui a fait énormément plaisir et le lendemain il m’a offert des chaussures avec lesquelles il avait joué. Vous voyez quel genre de personnage et de monsieur il était ! Il était comme un père pour moi. On avait une relation un peu spéciale. Il était proche de ses joueurs, il nous protégeait, il nous encourageait. »