RC Lens : la Berrichonne a la recette pour jouer un mauvais tour aux « Sang et Or »

Demain soir, le Racing Club de Lens aura une belle occasion de se rapprocher de la tête, après la défaite de Lorient à domicile contre Clermont (0-1). Les « Sang et Or » se déplaceront chez des Castelroussins mal en point(s) (16es). Mais qui, à en croire leur entraîneur, Nicolas Usaï, vendront chèrement leur peau.

« L’idée est que l’ensemble des joueurs soient à 100% de leur potentiel individuel. Ça sera le minimum syndical demandé par rapport à l’adversaire qui se présente. On parle souvent d’élever le niveau mais face à une équipe comme celle de Lens, pour espérer faire un résultat : c’est une évidence qu’il faudra élever notre niveau. »

« On se rappelle de notre match contre Lorient… On menait 1-0 et le match à basculer en dix minutes car ce sont des équipes qui ont des joueurs qui, sur des performances individuelles peuvent faire basculer un match. »