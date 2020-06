RC Lens : la date de la reprise est officialisée

false

Le RC Lens, promu en Ligue 1, vient tout juste d’annoncer la date du retour des joueurs professionnels à l’entraînement. Ce sera le 24 juin.

On l’a appris il y a quelques minutes seulement. Et c’est le RC Lens, via ses réseaux sociaux, qui a communiqué l’information : le staff technique des Sang et Or convoque les joueurs de l’effectif professionnel le mercredi 24 juin pour la reprise des entraînements.

A noter que les hommes de Franck Haise partiront en stage en Belgique, à Genk, du 27 juillet au 1er août. Plusieurs matches amicaux seront programmés dans les prochains jours, avant le grand retour en Ligue 1 du club artésien. Ce qui devrait être effectif à la fin du mois d’août, une fois qu’une reprise officielle sera donnée par la LFP.