RC Lens : la priorité du Mercato est désormais connue

Alors que le RC Lens vient tout juste de remonter en Ligue 1, son directeur général, Arnaud Pouille, fixe les priorités du prochain mercato.

Enfin. Après des années d’attente, et de galères, les supporters si chaleureux du RC Lens vont enfin retrouver la Ligue 1. C’est officiel depuis hier, comme vous le savez, la LFP ayant actée la fin des championnats avec les montées à l’étage supérieur du FC Lorient et du RC Lens.

Place, désormais, au Mercato, qui, nécessairement, ne sera pas simple mais ô combien important en Artois. Mais si l’on en croit le directeur général du RCL, interrogé par RMC Sports, Arnaud Pouille, les Sang et Or ont déjà fixé une priorité : garder leurs meilleurs éléments. Ce qui, en Ligue 1, devrait être possible.

« Donc déjà, notre recrutement commencera par l’interne en gardant nos meilleurs jeunes. »

« On a un peu plus de temps, mais comme tout le monde. Avec une incertitude quand même sur les championnats européens. J’espère que cette année, on pourra garder tous nos bons jeunes. Ces dernières années, on avait dû s’en séparer parce qu’ils voulaient jouer plus haut. Donc déjà, notre recrutement commencera par l’interne en gardant nos meilleurs jeunes. Je l’espère. Ensuite, on essayera de renforcer le groupe. Ça va se faire dans les prochaines semaines. »