RC Lens : la promotion d’Haise est encore bénéfique au Racing

La récente restructuration du RC Lens au niveau sportif n’a pas déstabilisé grand-monde en interne. Alors que l’équipe fanion s’est imposée lundi pour les premiers pas de Franck Haise à sa tête à Paris et que les jeunes ont remporté le derby contre le VAFC la semaine dernière, la réserve tient aussi le cap.

La réserve du RC Lens accroche le Stade de Reims

Pour la grande première de Yohan Demont à la tête du groupe Pro 2 du RC Lens, en remplacement de Haise, les Sang et Or ont ramené un bon point de leur déplacement à Reims samedi soir (0-0). Après ce bon partage des points chez le 4e du classement, les Lensois occupent la 7e place du groupe A et recevront contre Mulhouse samedi prochain.