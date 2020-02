RC Lens : l’analyse sans concession de Steven Fortes après le naufrage caennais

true

Largement battu à Bollaert (1-4) hier après-midi par le SM Caen, le RC Lens est désormais 3e de Ligue 2. Une place synonyme de barragiste, pour lui qui était leader il y a peu. Seulement voilà, comme le rappelle L’Equipe, les Sang et Or connaissent un début d’année très compliqué. Ils viennent de prendre un point sur neuf possible et ont encaissé autant de buts sur les deux derniers matches que lors des quatre mois précédents.

Suffisant pour le capitaine du Racing Steven Fortes pour tirer la sonnette d’alarme : « Il y a des moments, on n’est pas bien. Il n’y a pas forcément d’explication. Quand un, deux ou trois joueurs ne sont pas à leur niveau, cela se paie cash au haut niveau. Il faut se remettre en question pour redresser la barre. C’est un début d’année très compliqué. On ne s’attendait pas à ça ».

Lundi 2 mars, le Racing Club de Lens se déplacera sur la pelouse d’un Paris FC qui, lui, réussit bien en 2020. Un temps lanterne rouge, le club de la capitale est sorti de la zone rouge vendredi au gré d’une victoire sur la pelouse de Clermont (1-0). Un sacré test pour le RCL…