RC LensÂ : le cas Banza n’inquiÃ¨te pas encore les Sang et Or

true

S’il est relativement peu efficace depuis le début de la préparation, Simon Banza (23 ans) n’inquiète pas encore son coach au RC Lens.

Si Florian Sotoca, auteur de cinq buts en préparation, est plutôt en forme du côté du RC Lens, Simon Banza (23 ans), qui comptait parmi les bonnes surprises de la saison dernière chez les Sang et Or (7 buts, 4 passes décisives en 24 matches de L2), a beaucoup plus de mal.

De titulaire en fin de saison passée, le natif de Creil est doucement en train de glisser vers l’équipe bis avec l’arrivée d’Ignatius Ganago et la présence de Corentin Jean. Y a-t-il matière à s’inquiéter pour le seul pur produit de la Gaillette présent sur le front de l’attaque ?

Non assure Franck Haise à « Lensois.com » : « C’est toujours bien de marquer pour les attaquants. Florent est souvent au bon endroit. Il engrange de la confiance. Il marquait déjà en fin de saison dernière, il faut qu’il continue sur sa lancée. Peut-être qu’il y aura une autre période où Simon Banza, Corentin Jean ou Ignatius Ganago seront ceux qui auront ce moment plus prolifique. Simon Banza ? Je ne crois pas qu’il soit dans le doute. Il est bien entré, il a travaillé pour l’équipe. Il faudra que ça sourit, pour ça il faut aller le chercher mais je ne suis pas inquiet».