RC Lens : le club a officialisé son programme d’avant-saison

Le Racing Club de Lens préparera son grand retour dans l’élite en disputant six rencontres amicales, toutes à huis clos en juillet et août.

Le Racing Club de Lens a dévoilé en début de soirée la liste des matches amicaux qui jalonneront son été. Comme souvent, les « Sang et Or » ont fait jouer la proximité géographique puisqu’ils affronteront une formation normande (Le Havre) et trois belges (La Gantoise, Genk, Saint-Gilloise).

La seule exception est le Paris FC, adversaire du mercredi 5 août. D’ailleurs, ce jour-là, deux matches sont au programme. Sans doute l’occasion pour Franck Haise de procéder à une large revue d’effectif face à des formations évoluant chacune en Deuxième division. A noter qu’un sixième match amical aura lieu à une date et face à un adversaire à déterminer. Toutes les rencontres sont pour l’instant programmées à huis clos.

Jeudi 16 juillet à 17h : RC Lens – Le Havre

Mardi 21 juillet à 15h : RC Lens – La Gantoise

Samedi 1er août à 13h : KRC Genk – RC Lens

Mercredi 5 août à 15h : RC Lens – Union Saint-Gilloise

Mercredi 5 août à 18h30 : RC Lens – Paris FC