RC Lens : le club regorge d’idées pour enrichir son offre aux supporters

Directeur commercial, communication et marketing du RC Lens, Fabrice Wolniczak regorge d’idées pour faire venir encore plus de supporters sang et or à Bollaert.

Le RC Lens va devoir patienter pour sa reprise. Le déplacement à Guingamp, programmé samedi, a en effet été reporté au 18 janvier prochain en raison du deuil qui frappe le club breton. En attendant le retour du sportif, les dirigeants des Sang et Or ne se tournent pas les pouces et planchent déjà sur de nouvelles offres afin de satisfaire un nombre toujours plus grand de supporters à Bollaert.

« C’est une tendance qui va se perpétuer »

« L’idée est de diversifier les offres, de proposer de plus en plus les matches en amont, de faire des packages, C’est une tendance qui va se perpétuer, assure Fabrice Wolniczak au site Lensois.com. On a notamment mis en place la tribune famille cette année en Trannin. C’est à guichet fermé à chaque match. On y met en place des animations pour les familles, pour les enfants. On a des projets qui vont dans le sens d’améliorer l’accueil des familles et des jeunes supporters. En Xercès par exemple, on met en place un nouvel abonnement en centrale, il y a des accès facilités aux tripodes, les abonnés peuvent recevoir la feuille de match sur leur téléphone… »

Le directeur commercial, communication et marketing du RC Lens est persuadé que le créneau de l’innovation est porteur. « L’idée générale est d’avoir une segmentation qui permettent à chacun de trouver chaussure à son pied, en proposant une offre singulière, poursuit-il. On est plus dans des phases de tests, mais comme chacun peut avoir des envies différentes sur son expérience de match, on veut, à travers des questions, des enquêtes, les connaitre pour y répondre, au-delà de l’aspect sportif. »